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هبوط ثقة المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوى في 6 سنوات

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هبوط ثقة المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوى في 6 سنوات هبوط ثقة المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوى في 6 سنوات

مباشر: انخفضت ثقة المستهلكين في أداء الاقتصاد البريطاني عند أدنى مستوى في 6 سنوات، مع اقتراب موعد البريكست.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين المقبل، لكن لم يتوصل الجانبان حتى الآن لاتفاق ينظم العلاقة بعد البريكست.

وكشفت بيانات مؤشر "جي.إف.كيه" لثقة المستهلك في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن مؤشر الثقة عن أغسطس/آب الجاري انخفض عند مستوى -14 نقطة، متراجعاً 3 نقاط مقارنة بمستويات الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن المؤشرات الـ5 الرئيسية سجلت تراجعاً، حيث هبط مؤشر الموقف المالي الشخصي نقطتين ليصل إلى -1 نقطة.

وفيما انخفض مؤشر الوضع الاقتصادي العام نقطتين على أساس شهري عند -34، وعلى أساس سنوي تراجع المؤشر بمقدار 8 نقاط.

أما مؤشر التوقعات للوضع الاقتصادي العام على مدار الاثني عشر شهراً المقبلين فتراجع بمقدار 6 نقاط عن مستويات يوليو/تموز عند -38 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

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