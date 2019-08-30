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بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي

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بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي بأوامر ملكية.. السعودية تنشئ هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً رقم "أ / 471"، لإنشاء هيئة ومركز للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تقرر إنشاء هيئة باسم "الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وألمح البند الثاني من الأمر، أن يتم إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".

ونوه، إلى أنه سيرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته -التي يباشرها حالياً -إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها -في البندين (أولاً، وثانياً) من أمرنا هذا - اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني -خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم إبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وصدر الأمر الملكي رقم "74167"،  بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، مستشار الأمن الوطني، وزير التجارة والاستثمار، وزير المالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

 

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