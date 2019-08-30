محدث.. خام نايمكس الأمريكي يفقد 6% من قيمته خلال أغسطس

مباشر: قلص خام نايمكس الأمريكي من خسائره عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنه مع ذلك نجح في حصد مكاسب أسبوعية هي الأكبر منذ أوائل يوليو/تموز الماضي وإن كان فقد 6 بالمائة تقريباً من قيمته هذا الشهر.

وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق النفط.

وتعرض الخام إلى ضغوط قوية اليوم لتتجاوز خسائره 3 بالمائة على خلفية اقتراب إعصار دوريان من ولاية فلوريدا الأمريكية وهو الأمر الذي من شأنه التأثير سلباً كذلك على الخام.

وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

وضغطت التوترات التجارية على أسعار الخام خلال الشهر الحالي، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري هبوط حاد في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز" إغلاق الشركات الأمريكية 12 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.8 بالمائة ليهبط إلى مستوى 55.10 دولار للبرميل بعد أن شهد تقلبات في الاتجاهين الصاعد والهابط ليصل إلى 56.72 دولار للبرميل ويتراجع إلى 54.55 دولار للبرميل.

ومع ذلك تمكن الخام الأمريكي من حصد مكاسب تتجاوز 1.7 بالمائة في الأسبوع الجاري، لكنه شهد خسائر بنحو 5.9 بالمائة في شهر أغسطس/آب الجاري.

وبحلول الساعة 6:29 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة إلى 60.43 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.