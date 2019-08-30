الملك سلمان يصدر أمراً بتحول "تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية

الرياض - مباشر: أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً رقم "أ / 470" بتحول "تطوير مدينة الرياض" لهيئة ملكية وتغيير مسماها.

وتضمن الأمر الملكي الصادر، اليوم الجمعة، تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض "، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشمل الأمر، أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى" إلى " الهيئة الملكية لمدينة الرياض ".

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة –خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للأمر.

وأفاد، بضرورة اعتماد الجهات المختصة للأمر وتنفيذه.

وحدد الأمر المكلي " 74166" أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي : أمير منطقة الرياض ، وزير الداخلية، نائب أمير منطقة الرياض، وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.

كما تضم عضوية الهيئة، وزير المالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وزير النقل، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إبراهيم بن محمد السلطان ، أمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

وقال الأمر الملكي أن الخطوة "تأتي ورغبة منا في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها".

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