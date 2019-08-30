أسعار النيكل تقفز 8% وتصل لأعلى مستوى في أربع سنوات

مباشر: صعدت أسعار النيكل بنحو 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أعوام، مع اتجاه إندونيسيا لحظر تصدير الخام.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فإن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ستبدأ حظر تصدير خام النيكل بدايةً من شهر ديسمبر/كانون الأول بدلاً من عام 2022 وهي الفترة الزمنية المحددة سابقاً.

وتستهدف إندونيسيا من حظر تصدير الخام إلى جذب المزيد من شركات معالجة النيكل بدلاً من تصديره كمادة خام فقط.

ومن شأن الحظر أن يؤدي إلى نقص النيكل في الأسواق، وهو مكون رئيسي للفولاذ المقاوم للصدأ كما يستخدم بشكل متزايد في بطاريات السيارات الكهربية.

وكان رئيس إندونيسيا "جوكو ويدودو" ذكر في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يجب على البلاد معالجة المزيد من مواردها الطبيعية مثل الفحم وزيت النخيل والنيكل بدلاً من مجرد تصديرها.

وارتفع سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن اليوم بنحو 8 بالمائة ليصل إلى 17.695 دولار للطن.

وبلغت مكاسب النيكل منذ بداية العام الحالي وحتى الآن حوالي 64 بالمائة.