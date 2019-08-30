محدث.. الدولار يرتفع عالمياً لأعلى مستوى في أكثر من عامين

مباشر: عاود الدولار الأمريكي الصعود أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع حقيقة أنه سجل أعلى مستوى في أكثر من عامين عقب إعلان بيانات اقتصادية وبالتزامن مع تغريدة الرئيس دونالد ترامب.

وانتقد الرئيس الأمريكي اليورو الآخذ في التراجع أمام الدولار واصفاً هذا الوضع بـ"الجنون" كما هاجم بنك الاحتياطي الفيدرالي على عدم قيامه بخفض معدلات الفائدة، ما دفع اليورو للهبوط دون مستوى 1.10 دولار للمرة الأولى منذ عام 2017.

وبحسب بيانات صادرة اليوم، فإن الإنفاق الشخصي شهد زيادة ملحوظة في حين سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكبر هبوط شهري منذ عام 2012 بينما نما النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو لأول مرة بثلاثة أشهر.

وكان الدولار سجل مكاسب في وقت سابق من التعاملات على خلفية التفاؤل التجاري، حيث صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن بلاده ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

وفي سياق منفصل خفضت الولايات المتحدة أمس تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة، مقابل التقديرات الأولى عند 2.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:19 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.7 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0975 دولار، بينما تراجع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 106.33 ين.

كما صعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة لتتراجع العملة البريطانية إلى مستوى 1.2146 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5 بالمائة لتسجل 0.9913 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 ليصل إلى 98.696 بعد أن لامس مستوى 99.023 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017.