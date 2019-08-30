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بالفيديو... استعراض عسكري سوري أثناء تخريج ضباط بحريين

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بالفيديو... استعراض عسكري سوري أثناء تخريج ضباط بحريين بالفيديو... استعراض عسكري سوري أثناء تخريج ضباط بحريين

ذكرت وكالة "سانا" أن احتفالا أقيم أمس الخميس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية البحرية، وقالت:

"بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية".

ونقل لواء في الجيش السوري تهاني الرئيس الأسد و"تمنياته للطلاب بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم وأن ينقلوا لمرؤوسيهم ما تلقوه من معارف وعلوم تمكنهم من تنفيذ واجبهم المقدس على الوجه الأكمل مؤكداً ضرورة مواكبة كل جديد في شتى مجالات العلوم المتنوعة".

وأضافت الوكالة "بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه وأدى المتخرجون القسم العسكري ثم تلي أمر النجاح وأمر تسمية الدورة المتخرجة وتم توزيع الشهادات والهدايا على الخريجين الأوائل وقدم الطالب الأول درع الدورة إلى اللواء ممثل راعي الاحتفال كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد النقيب يوسف علي جمعة تقديراً لقيم الشهادة ووفاء للشهداء الأبرار".

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