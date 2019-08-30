احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يواصل الهبوط

مباشر: واصل احتياطي النقد الأجنبي لدي تركيا الهبوط خلال الأسبوع الماضي، كما أن احتياطيات الذهب شهدت انخفاضاً في الفترة نفسها.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك تراجع إلى مستوى 76.826 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري وهو أقل بنحو 597 مليون دولار عن مستويات الأسبوع السابق له.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع بمقدار ملياري دولار في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/آب، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط.

وبالنسبة لاحتياطيات المركزي التركي من الذهب، بلغ 24.708 مليار دولار في الأسبوع الماضي، متراجعاً من مستوى 25.266 مليار دولار المسجل في الأسبوع السابق له.

أما إجمالي احتياطات البنك (والتي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً)، فتراجعت من مستوى 102.689 مليار دولار إلى مستوى 101.534 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

ولكن إجمالي الاحتياطات التي يمتلكها المركزي التركي من الذهب والنقد الأجنبي معاً كانت أعلى بنحو 9.54 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كانت تبلغ 92.692 مليار دولار.

وبحلول الساعة 5:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.8281 ليرة.