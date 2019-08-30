محدث.. سعر الذهب يرتفع 90 دولاراً خلال أغسطس

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة التفاؤل التجاري إضافة إلى إعلان بيانات اقتصادية، لكن المعدن حقق مكاسب تتجاوز 90 دولاراً في الشهر الجاري.

وتأثر المعدن سلباً خلال جلسة اليوم من هدوء المخاوف حيال الأوضاع التجارية ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول الآمنة إضافة إلى مكاسب الدولار بعدما انتقد الرئيس دونالد ترامب ضعف اليورو مهاجماً بنك الاحتياطي الفيدرلي مجدداً.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن "هناك محادثات من المخطط عقدها اليوم مع الصين على مستوى مختلف..دعونا نرى النتيجة النهائية، وهذا هو ما يجب تقييمه".

كما صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

لكن في المقابل استفادت أسعار الذهب في الشهر الجاري من تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعلان كل منهما عزمه تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الدولة الأخرى.

وعلى الجانب الآخر خفضت الولايات المتحدة أمس تقديرات النمو الاقتصادي لديها عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة مقابل مستوى 2.1 بالمائة في التقديرات الأولى.

وبحسب بيانات رسمية، فإن ثقة المستهلكين الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة شهدت خلال أغسطس/آب الجاري أكبر هبوط شهري منذ عام 2012.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.50 دولار إلى 1529.40 دولار للأوقية.

وشهد المعدن الأصفر خسائر بنحو 0.5 بالمائة أو حوالي 8.20 دولار خلال الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم لكنه حقق مكاسب بنحو 6.4 بالمائة أو ما يعادل 91.60 دولار خلال أغسطس/آب الجاري.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.5 بالمائة أو ما يوازي 8.28 دولار مُسجلاً 1519.35 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 98.989.