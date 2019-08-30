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مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:09 صباحاً
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات)
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:07 صباحاً
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:01 صباحاً
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري
-
الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:00 صباحاً
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الحوثيون منفتحون على اي حوار مع السعودية.. وعمليات هجومية على مواقع سعودية مستمرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 30 أغسطس 2019 08:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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