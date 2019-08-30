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بالفيديو والصور : عبيدات يفاجئ اجتماعا نيابيا مع ممثل الصليب الاحمر بكلام لم يتوقعه .. شاهد

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جي بي سي نيوز - بتول دانو تيكا - : فاجأ النائب عبد الله  عبيدات رؤساء لجان نيابية التقوا برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يورغ مونتاني ، ضمن اجتماع عقد في احدى قاعات المجلس امس  الثلاثاء لبحث  حقوق الانسان وملاءمة التشريعات الاردنية لهذه الحقوق .

المفاجأة ، ان عبيدات وما ان علم بوجود يورغ مونتاني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني حتى جلس وفتح النار بقوة على القوانين التي تزعم مناصرتها لحقوق الانسان والمنظمات الدولية التي تدعي ذلك ومن ضمنها الصليب الاحمر وفق ما فهم من حديثه .

وتاليا تلخيص للمفاجأة التي سجلنها صوتا وصورة ، قال عبيدات مخاطبا اللجنة وممثل الصليب الاحمر  :  

" انا عبد الله قاسم محمد عبيدات ، نائب ، كنت بدي اطلع   بس اللي خلاني اقعد هو حديثكم عن القانون الدولي الانساني ، استفزتني ، استفزني حديثكم  لابعد الحدود ، لان هذا القانون بعيد عن الانسانية نهائيا ، انا بسميه قانون الغاب ، لانه قانون يطبق على الضعفاء ، بل بالعكس ، شرعت هذه القوانين  ، وهذه المنظمات الدولية من اجل الاستقواء علينا نحن تحديدا امة العرب والمسلمين ، والسلام عليكم " .

شاهد الفيديو :


عبيدات خلال حديثه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : المدينة نيوز 

جي بي سي نيوز

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