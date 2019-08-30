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إعصار دوريان يتحول للجنوب مع اقترابه من ولاية فلوريدا الأمريكية

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مباشر: تحول مسار إعصار "دوريان" إلى الجنوب قليلاً، وسط توقعات باقترابه من ولاية فلوريدا الأمريكية بحلول عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الجمعة، أن سرعة الرياح في الفئة الرابعة تصل إلى 140 ميلاً في الساعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قام بالأمس بإلغاء رحلته المخططة إلى بولندا في عطلة نهاية هذا الأسبوع بسبب العاصفة.

وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن يصبح دوريان إعصاراً كبيراً في وقت لاحق من اليوم، كما من المرجح أن يقترب من شمال غرب جزر البهاما يوم السبت ويتحرك بالقرب من أو فوق أجزاء من تلك المنطقة يوم الأحد.

وقال المركز: من المرجح أن يظل دوريان إعصاراً خطيراً للغاية بينما يتحرك بالقرب من شمال غرب جزر البهاما ويقترب من شبه جزيرة فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مباشر (اقتصاد)

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