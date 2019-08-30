أخبار عاجلة

مساء dmc - أول "غابة عمودية" في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة -
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي -
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة -
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

بعد تعافيه... أمير الكويت في ضيافة البيت الأبيض

Google+ Print

قالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Stephanie McGehee

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

يشار إلى أن أمير الكويت، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء نواف الأحمد، أرسلوا برقيات تعزیة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ، لمواساته في ضحایا حادث إطلاق النار في أحد المراكز التجاریة بولایة تكساس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحایا والمصابین.

وأعرب أمير الكويت خلال البرقية عن خاص تعازيه، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابین. مؤكدا استنكار دولة الكویت وإدانتها الشدیدة لهذا العمل الإجرامي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب