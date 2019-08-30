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رد لبناني على عقوبات واشنطن: قادرون على استيعابها ونضمن أموال المودعين

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رد لبناني على عقوبات واشنطن: قادرون على استيعابها ونضمن أموال المودعين رد لبناني على عقوبات واشنطن: قادرون على استيعابها ونضمن أموال المودعين

وقال خليل في تغريدة له على "تويتر":

"إني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت، أمس الخميس، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني لدعمه أنشطة "حزب الله" المالية والمصرفية.

" وجاء في بيان الوزارة: فرضت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "جمال ترست بنك" المتمركز في لبنان، لدعمه أنشطة حزب الله المالية والمصرفية غير المشروعة. يتمتع "جمال ترست" بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في حزب الله ويقدم خدمات مالية لمؤسسة الشهداء والشركات التي يسيطر عليها المجلس التنفيذي لحزب الله".

وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تستمر في استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في تمويل وتقديم الدعم لـ"حزب الله"، خلال عملها عن كثب مع البنك المركزي اللبناني والمؤسسات اللبنانية الأخرى التي تعمل على الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي في لبنان.

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