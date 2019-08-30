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دول عربية تعلن موعد بداية رأس السنة الهجرية

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دول عربية تعلن موعد بداية رأس السنة الهجرية دول عربية تعلن موعد بداية رأس السنة الهجرية

قال مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد الخلايلة، إن غدا السبت، هو غرة شهر محرم لعام 1441 هجرية، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وبهذه المناسبة، غرد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتهنئة عبر حسابه على "تويتر"، جاء فيها: "الصدق والصبر والإخلاص والعزيمة والتضحية والكرامة، قيم نستلهمها في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة".

وتابع "من خلال هذه القيم العظيمة ننهض جميعا من أجل وطننا الذي يسوده التسامح والوسطية والاعتدال والعمل المخلص، كل عام والبشرية جمعاء بألف خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

وغردت الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة: "في ذكرى هجرة أشرف الخلق سيدنا محمد أدعو الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة للجميع".

بينما قالت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة، إن إجازة رأس السنة الهجرية ستكون غدا السبت 31 أغسطس/ آب الجاري.

وأضافت أن الدوام الرسمي يستأنف من الأحد 1 سبتمبر المقبل.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه تم استطلاع هلال شهر المحرم، السبت 31 أغسطس 2019 هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وتتحرى الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الجمعة 29 ذي الحجة 1440 الموافق 30 أغسطس الجاري، هلال قمر غرة شهر محرم للسنة الهجرية 1441.

SputnikNews

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