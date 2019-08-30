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الاردن ..وثائق : المصري ينذر بركات بسبب مراسلته الرزاز مباشرة

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المدينة نيوز - : وجه وزير الادارة المحلية ، البلديات سابقا ، وليد المصري انذارا لرئيس اللجنة المحلية في منطقة النعيمة محمد بركات بسبب مخاطبة الاخير لرئيس بشكل مباشر .
وقال المصري في انذاره إنه ونظرا لمخالفتكم أحكام المادة 4/ ي ، من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجلس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017 والتي تنص على عدم مخاطبة رئيس الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البلاد إلا من خلالي أقرر توجيه انذار لكم وأطلب عدم تكرار ذلك مستقبلا تحت طائلة المساءلة.
وكان بركات انتقد دمج النعيمة مع اربد على اعتبار ان هذا الدمج اضاع على النعيمة منحا ومساعدات وخاصة بناء " بلدية " للمنطقة .
وكما يبدو ، فإن هذا ووفقا للقانون يعتبر مخالفة استوجبت انذاره كما ارتأى المصري الذي اغضبه كتاب بركات لرئيس الحكومة .
شاهد الانذار ومراسلات بركات وكتاب المصري :

 

جي بي سي نيوز

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