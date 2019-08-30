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ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات)
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:08 صباحاً
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:07 صباحاً
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:01 صباحاً
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري
-
الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:00 صباحاً
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة
-
الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:55 مساءً
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قصة السائقة الامريكية التي فقدت حياتها لتحطيم الرقم القياسي!
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الجمعة 30 أغسطس 2019 06:53 مساءً
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بديع النصاري
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