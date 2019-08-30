سيتي جروب: البريكست بدون اتفاق يخفض بأرباح البنوك البريطانية 25%

مباشر: حذر "سيتي جروب" من أن البنوك البريطانية قد تواجه تراجعاً بنحو 25 بالمائة في أرباحها حال تطبيق البريكست دون اتفاق.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة صادرة أمس الخميس إن تباطؤ الاقتصاد الذي قد ينتج عن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلى جانب احتمالية خفض معدلات الفائدة وتخلف المقترضين عن السداد، سيؤثر على الأرباح بنسبة تتراوح بين 15 بالمائة إلى 25 بالمائة، بحسب وكالة "رويترز".

أما عن تأثر أسهم المقرضين البريطانيين الكبار مثل "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارتد" بسيناريو تنفيذ البريكست دون اتفاق فأوضح "سيتي جروب" أنه لن يكون كبير، "لأن الأسهم مسعرة جزئياً بالفعل وفقاً لتلك المخاطر".

وفي الأسبوع الجاري ارتفعت مخاوف تطبيق البريكست دون اتفاق، وذلك بعد أن حصل رئيس الوزراء البريطاني على موافقة ملكة بريطانيا لتعليق أعمال البرلمان قرابة شهر، وهي الخطوة التي قد لا تمنح البرلمان وقتاً كافياً للتدخل في البريكست المقرر إتمامه في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.