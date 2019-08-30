جمال ترست اللبناني: ننفي ادعاءات الخزانة الأمريكية وسنقدم استئناف

مباشر: أكد جمال تراست بنك-الذي يتخذ من لبنان مقراً له- أن الادعاءات التي قررت بناء عليها وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه "غير صحيحة".

وقال المصرف اللبناني في بيان صادر، اليوم الجمعة، إنه بشكل قاطع ينفي كل الادعاءات التي بنت عليها أدارة مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية قراراها بتصنيف جمال ترست بنك ضمن المنظمات الإرهابية.

وألمح البنك، أنه يلتزم بشكل صارم بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا "هو أمر لا يتساهل المصرف به".

وتابع، أنه سيتخذ كافة الخطوات المناسبة من أجل توضيح الحقيقة، فضلاً عن تقديم طلب استئناف بشأن القرار الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عن فرض عقوبات على جمال ترست بنك، على إثر اتهامات للمصرف بتيسير أنشطة لحزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أقرت بتقديم جمال ترست بنك، والذي يتخذ لبنان مقراً له، تيسيرات لأنشطة حزب الله، والذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً.

وغرد وزير مالية لبنان، على حسن خليل على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم: "أني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق".

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