محدث..الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لكنها تسجل خسائر حادة في أغسطس

مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة داخل النطاق الأخضر، وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها في الأسبوع الجاري على خلفية التفاؤل التجاري إلا أنها شهدت خسائر شهرية قوية.

وتلقى المستثمرون تلميحات من جانب الولايات المتحدة والصين بإمكانية إجراء مباحثات تجارية في الشهر المقبل، ما ساهم في تهدئة المخاوف التجارية.

أما فيما يتعلق بالتطورات السياسية في بريطانيا، صرح زعيم حزب العمل البريطاني جيرمي كوربن أمس بأنه سيدعو إلى عقد نقاش عاجل في البرلمان في الأسبوع المقبل، حيث يهدف منع رئيس الوزراء من تعليق أعمال البرلمان، وهي الخطوة التي يتكهن البعض بأنها تستهدف تسهيل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن معدل التضخم في منطقة اليورو استقر خلال الشهر الجاري عند نفس مستويات الشهر الماضي وذلك بالتقديرات الأولية.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 379.5 نقطة، ويسجل مكاسب بنحو 2.2 بالمائة في الأسبوع الجاري فيما شهد خسائر بأكثر من 1.6 بالمائة الشهر الجاري.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 7207.2 نقطة، محققاً أرباح أسبوعية بنحو 1.6 بالمائة، رغم أنه فقد حوالي 5 بالمائة في الشهر الذي تنتهي جلساته اليوم.

فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة مُسجلاً 11939.3 نقطة، ليشهد مكاسب تتجاوز 2.8 بالمائة في الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم، في حين أنه سجل خسائر تتجاوز 2 بالمائة خلال أغسطس/آب الجاري.

كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة إلى 5480.5 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9 بالمائة لكنه سجل خسائر بنحو 0.7 بالمائة خلال هذا الشهر.

وبحسب بيانات اقتصادية، كانت مبيعات التجزئة في ألمانيا سجلت أكبر تراجع شهري خلال عام 2019.

وبحلول الساعة 4:02 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة ليسجل إلى 1.0991 دولار.