اليورو يتراجع دون 1.10 دولار لأول مرة في عامين

مباشر: تراجع اليورو دون مستوى 1.10 دولار للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الجمعة، معمقاً خسائره بعد تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد ترامب تراجع اليورو أمام الدولار اليوم واصفاً هذا الهبوط بـ"الجنون"، ليُلقي باللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً في هذه الخطوة مع عدم تحركه لخفض الفائدة.

ويشهد اليورو خسائر ملحوظة مقابل الورقة الخضراء منذ بداية تعاملات اليوم لكنه عمق خسائره في أعقاب تعليقات الرئيس الأمريكي.

وبحسب بيانات اقتصادية، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري عند نفس مستويات الشهر الماضي، ما يسلط الضوء أكثر على اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل كون المؤشرات الاقتصادية تزيد الضغوط من أجل تخفيف السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 3:53 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل اليورو 1.0987 دولار.

وفي الوقت نفسه، شهد اليورو خسائر ملحوظة مقابل كل من الين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وانخفض اليورو أمام العملة اليابانية بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة مسجلاً 116.80 ين، كما هبط أمام العملة البريطانية بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 0.9026 إسترليني.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك)، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.0881 فرنك.