أخبار عاجلة

ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة -
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي -
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة -
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

اليورو يتراجع دون 1.10 دولار لأول مرة في عامين

Google+ Print
اليورو يتراجع دون 1.10 دولار لأول مرة في عامين اليورو يتراجع دون 1.10 دولار لأول مرة في عامين

مباشر: تراجع اليورو دون مستوى 1.10 دولار للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال تعاملات اليوم الجمعة، معمقاً خسائره بعد تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد .

وانتقد ترامب تراجع اليورو أمام الدولار اليوم واصفاً هذا الهبوط بـ"الجنون"، ليُلقي باللوم على بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً في هذه الخطوة مع عدم تحركه لخفض الفائدة.

ويشهد اليورو خسائر ملحوظة مقابل الورقة الخضراء منذ بداية تعاملات اليوم لكنه عمق خسائره في أعقاب تعليقات الرئيس الأمريكي.

وبحسب بيانات اقتصادية، استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري عند نفس مستويات الشهر الماضي، ما يسلط الضوء أكثر على اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل كون المؤشرات الاقتصادية تزيد الضغوط من أجل تخفيف السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 3:53 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل اليورو 1.0987 دولار.

وفي الوقت نفسه، شهد اليورو خسائر ملحوظة مقابل كل من الين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وانخفض اليورو أمام العملة اليابانية بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة مسجلاً 116.80 ين، كما هبط أمام العملة البريطانية بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 0.9026 إسترليني.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك)، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.0881 فرنك.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب