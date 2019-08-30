لبنان: القطاع الصرفي قادر على استيعاب تداعيات العقوبات الأمريكية

مباشر: أكد وزير مالية لبنان أن القطاع المصرفي في بلاده قادر على استيعاب تداعيات العقوبات الأمريكية.

وغرد على حسن خليل على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الجمعة: "أني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان أموال المودعين وأصحاب الحقوق".

وتابع وزير المالية اللبناني: "المصرف المركزي يقوم باللازم".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عن فرض عقوبات على جمال ترست بنك، على إثر اتهامات للمصرف بتسيير أنشطة لحزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أقرت بتقديم جمال ترست بنك، والذي يتخذ لبنان مقراً له، تيسيرات لأنشطة حزب الله، والذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً.

وألمحت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية، إلى أن المصرف اللبناني صنف إرهابياً لأنه يساهم في رعاية أو تقديم الدعم المالي أو التكنولوجي للخدمات المصرفية لحزب الله.

وألمحت، إلى أن التصنيف يسري أيضاً على الشركات التابعة له.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ عام 1997.

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