"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية بهجوم وكمين في عسير

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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت جماعة "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، أن مقاتليها نفذوا عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية في الربوعة بعسير.

وأكدت مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين جراء الهجوم.

إلى ذلك، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كميناً لتجمع عسكري يمني قبالة منفذ علب الحدودي في عسير، خلف قتلى وجرحى في صفوفه، حسب إعلام الجماعة.

في سياق متصل، نقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" عن مصدر عسكري، أن الجماعة أحبطت زحفاً واسعاً لقوات يمنية قبالة جبل الدود في قطاع جيزان.

وأضاف، أن مقاتلي "أنصار الله" ألحقوا بالعسكريين اليمنيين خسائر كبيرة في الأرواح.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.