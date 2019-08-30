"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية بهجوم وكمين في عسير
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وأكدت مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين جراء الهجوم.
إلى ذلك، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كميناً لتجمع عسكري يمني قبالة منفذ علب الحدودي في عسير، خلف قتلى وجرحى في صفوفه، حسب إعلام الجماعة.
في سياق متصل، نقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" عن مصدر عسكري، أن الجماعة أحبطت زحفاً واسعاً لقوات يمنية قبالة جبل الدود في قطاع جيزان.
وأضاف، أن مقاتلي "أنصار الله" ألحقوا بالعسكريين اليمنيين خسائر كبيرة في الأرواح.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.