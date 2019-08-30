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السفير المصري في الكويت يتحدث عن تسليم خلية إرهابية للقاهرة

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وتناول القوني خلال حديثه للصحيفة ملف التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب وما يمثله من أهمية قصوى نظرا لما يمثله الإرهاب من تهديد لأمن واستقرار البلدين والمنطقة، حيث أجاب عن سؤال حول "إلى أين وصل التنسيق في هذا الإطار والجديد حول الخلية الإرهابية التي قامت الكويت بتسليم أعضائها إلى ؟".

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY

وصرح القوني بأن الكويت وقفت وتقدم الدعم الكامل لمصر في مواجهة الإرهاب، وخير مثال على ذلك تسليم أعضاء الخلية الإرهابية إلى مصر وهذا يعكس حجم التعاون الأمني القائم بين البلدين والذي يشمل جوانب عديدة، والموضوع ليس الآن بل منذ فترة طويلة، فهناك تعاون كبير بين البلدين في هذا المجال.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله قد صرح في وقت سابق بأنه لا جديد ولا شيء محددا فيما يتعلق بإعلان الكويت تصنيف الإخوان المسلمين خلية أو تنظيما ارهابيا.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش احتفال مشاركته في حفل السفارة الفرنسية لدى البلاد بمناسبة العيد الوطني الفرنسي أن التنسيق الكويتي ـ المصري في مجال التعاون الأمني كبير جدا، معربا عن أسفه لأن يتواجد على أرض الكويت من هم أساءوا ومن هم مطلوبون للقضاء المصري، بحسب صحيفة الأنباء.

وتابع أن الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا المجال وتم تسليم هؤلاء المطلوبين بموجب اتفاقيات موقعة بين البلدين الشقيقين، وهذا التعاون موجود ومستمر وسيتواصل معهم لأننا ندرك أن أمن مصر هو أمن الكويت، وأمن الكويت هو أمن مصر.

SputnikNews

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