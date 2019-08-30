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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك لبناني لعلاقته بحزب الله

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مباشر: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على جمال ترست بنك، على إثر اتهامات للمصرف بتسيير أنشطة لحزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان صادر، أمس الخميس، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أقرت بتقديم جمال ترست بنك، والذي يتخذ لبنان مقراً له، تيسيرات لأنشطة حزب الله، والذي تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً.

وقالت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية، إن المصرف اللبناني صنف إرهابياً لأنه يساهم في رعاية أو تقديم الدعم المالي أو التكنولوجي للخدمات المصرفية لحزب الله.  

وألمحت، إلى أن التصنيف يسري أيضاً على الشركات التابعة له.

وصرحت وزارة الخزانة: " تستهدف جمال ترست بنك وشركاته التابعة لتمكينه للأنشطة المالية لجزب الله، تشكل المؤسسات المالية الفاسدة مثل جمال ترست تهديداً مباشراً لسلامة النظام المالي اللبناني".

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية منذ 1997.

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