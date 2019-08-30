ترامب يصف تراجع اليورو أمام الدولار بـ"الجنون"

من: سالي إسماعيل

مباشر: ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم مجدداً على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في تراجع اليورو أمام الدولار، ليكون الهجوم الأحدث في سلسلة الانتقادات المتعلقة بعدم خفض معدل الفائدة.

وكتب ترامب في ثلاث تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، أن اليورو آخذ في التراجع أمام الدولار "كالمجنون" ما يعطيهم ميزة كبيرة للتصدير والتصنيع.

وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 1.0994 دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وتابع: لكن الفيدرالي لا يفعل شيئاً، الدولار الأمريكي هو الأقوى في التاريخ حالياً.

ويقف مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 98.74 وهو أقل بكثير من مستواه المسجل في أواخر عام 2016 عند 103.01.

وسخر الرئيس الأمريكي من هذا الوضع، قائلاً: "يبدو أداء الدولار جيد، أليس كذلك؟، لكنه ليس كذلك بالنسبة لهؤلاء المصنعين الذين يصنعون المنتجات للبيع خارج الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس خلال تغريدة أخرى: ليس لدينا مشكلة تعريفات لكن لدينا مشكلة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنهم لا يفقهون شيئاً.

وفي تغريدة ثالثة، كتب ترامب أنه إذا قام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، فإن الولايات المتحدة سوف تحصل على واحدة من أكبر الزيادات في سوق الأسهم منذ وقت طويل.

وأضاف أن الشركات التي تعاني من إدارة سيئة وضعيفة تلقي باللوم على تلك التعريفات الصغيرة بدلاً من لوم أنفسهم على الإدارة السيئة.