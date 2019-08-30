محدث.. خام نايمكس يعمق خسائره لأكثر من 3%

مباشر: عمق خام نايمكس الأمريكي من خسائره لأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن كان يشهد تراجعاً محدوداً في وقت سابق من التعاملات وسط إشارات التفارل التجاري.

وتستمر المخاوف التجارية والقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الخام في التأثير سلباً على معنويات المستثمرين في سوق النفط.

وكانت أسعار النفط استفادت بالأمس من إشارات التفاؤل، حيث أوضحت الصين أن هناك إمكانية لانعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

وصرح المتحدث باسم التجارة الصينية أمس بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

وتضغط التوترات التجارية على أسعار الخام، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري هبوط حاد في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 3:02 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 1.2 بالمائة إلى 60.33 دولار للبرميل بعد أن سجل 61 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 3.3 بالمائة ليهبط إلى مستوى 54.82 دولار للبرميل بعد أن كان 56.72 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.