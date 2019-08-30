اقتصاد الهند ينمو في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ 2013

مباشر: شهد اقتصاد الهند نمواً بأبطأ وتيرة في نحو 6 أعوام ونصف العام خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع ضعف طلب المستهلكين والاستثمارات الخاصة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في الهند، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5 بالمائة خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، مقابل 5.8 بالمائة المسجلة في الربع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد الهند سوف يتوسع بنسبة 5.7 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وتعتبر قراءة الربع الثاني هي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2013، كما أنها تمثل الربع الخامس على التوالي الذي يشهد فيه اقتصاد الهند تباطؤاً في النمو.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في الربع المنتهي في يونيو/حزيران من العام الماضي يبلغ 8 بالمائة.

وكان البنك المركزي في الهند خفض معدل الفائدة بنحو 110 نقطة أساس في العام الجاري حتى الآن، في مسعى لتنشيط ودعم الاقتصاد.

وتسعى الحكومة الهندية جاهدة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث أعلنت اليوم سلسلة اندماجات لبنوك حكومية.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت العملة الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.5 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 71.4063 روبية هندية.