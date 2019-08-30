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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان بيانات اقتصادية.

وبحسب بيانات صادرة اليوم، فإن الإنفاق الشخصي شهد زيادة ملحوظة في حين سجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكبر هبوط شهري منذ عام 2012 بينما نما النشاط الاقتصادي في ولاية شيكاغو لأول مرة بثلاثة أشهر.

وكان الدولار سجل مكاسب في وقت سابق من التعاملات على خلفية التفاؤل التجاري، حيث صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن بلاده ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

وفي سياق منفصل خفضت الولايات المتحدة أمس تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة، مقابل التقديرات الأولى عند 2.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 3:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1011 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 106.17 ين.

فيما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2178 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9888 فرنك.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.534 بعد أن وصل إلى 98.609 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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