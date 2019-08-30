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نمو النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأول مرة في 3 أشهر

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نمو النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأول مرة في 3 أشهر نمو النشاط الاقتصادي في شيكاغو لأول مرة في 3 أشهر

مباشر: تمكن النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" الأمريكية من التحول من الانكماش إلى التوسع للمرة الأولى في نحو ثلاثة أشهر خلال أغسطس/آب الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ارتفع إلى 50.4 نقطة خلال شهر أغسطس/آب الجاري مقابل 44.4 نقطة المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في شيكاغو سوف يظل داخل منطقة الانكماش وأن يسجل 48.1 نقطة خلال هذا الشهر.

ويأتي التوسع في النشاط الاقتصادي هذا الشهر بعد شهرين من تسجيله انكماشاً في الأداء خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع في النشاط والانكماش، حيث أن أيّ قراءة أعلى هذا المستوى تعني مزيداً من التوسع وأيّ قراءة دونه تشير للانكماش.

وبحسب البيانات، فإن اثنين فقط من مكونات المؤشر شهدا تراجعاً خلال هذا الشهر، حيث شهد مؤشر المخزونات أكبر تراجع شهري من حيث النسبة المئوية والتي بلغت 11.2 بالمائة.

كما أن مؤشر الإنتاج ظل خافتاً في تلك الفترة رغم ارتفاع بنحو 6.7 نقطة أما مؤشر الطلب فتعافى قليلاً.

وبحلول الساعة 2:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1036 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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