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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مقاتلي "الانتقالي الجنوبي" باليمن

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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مقاتلي "الانتقالي الجنوبي" باليمن "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مقاتلي "الانتقالي الجنوبي" باليمن

وصرح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة "فرانس برس" إن "انتحاريا ألقى دراجته النارية على سيارة مقاتلين من المجلس الانتقالي الجنوبي عند دوار في حي الشيخ سعد شمالي المدينة".

وذكرت صحيفة "عدن الغد" أن مجهولين فجروا عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية بجولة الكراع بدار سعد، وأعقب التفجير هجوم لمسلحين أطلقوا النار على قوات الحزام الأمني.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب جولة القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

وأكد المصدر أن استهداف القائد وضاح عمر كان خلال منع عدد من الخارجين على القانون من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة، وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة ليصاب نتيجة ذلك خمسة من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر حيث تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة.

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