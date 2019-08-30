أخبار عاجلة

ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها : بحثت كثيرًا عن الأمر قبل خوض التجربة -
د. شريف سيف استشاري أمراض النساء والتوليد يكشف القوانين العلمية لتخضيب وتجميد البويضات -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد تكشف أصل حكاية (تجميد البويضات) -
دكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد : نحن نجمد بويضات وليس أجنة -
تعرف على أعضاء الجهاز الفني الجديد للأهلي -
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة -
باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

السودان... رئيس الوزراء يرفض مرشحي قوى الحرية والتغيير لبعض الوزارات

Google+ Print
السودان... رئيس الوزراء يرفض مرشحي قوى الحرية والتغيير لبعض الوزارات السودان... رئيس الوزراء يرفض مرشحي قوى الحرية والتغيير لبعض الوزارات

وقال المصدر لـ"سودان تربيون" إن رئيس الوزراء أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير وطلب مزيداً من الأسماء في وزارات الصناعة والتجارة، والآثار والسياحة.

وتوقع المصدر أن تقوم الحرية والتغيير بتسليم القائمة مجددا لرئيس الوزراء اليوم الجمعة على أن يتم إعلان التشكيل الوزاري غدا السبت.

وأوضح أن اللجنة الخماسية بقوى الحرية والتغيير والخاصة بالترشيحات ستجتمع لدراسة أسماء جديدة بعد ترشيحها لشغل المواقع المذكورة.

وأضاف "تحفظ حمدوك كان على الأسماء المرشحة لمناصب الصناعة والتجارة وهيئة الآثار والسياحة لعدم كفاية السير الذاتية لهم، لذلك أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير ليدفعوا له بمزيد من المرشحين".

ونفى المصدر وجود أي خلافات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة وبين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري من جهة أخرى.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قد وقعا  في الخرطوم، الأسبوع الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة

"أنصار الله" تعلن قصف قوات الجيش اليمني في حجة

أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس

أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس

بعد تبادل إطلاق نار بين إسرائيل و"حزب الله"... الأردن يحذر من التصعيد

بعد تبادل إطلاق نار بين إسرائيل و"حزب الله"... الأردن يحذر من التصعيد

متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تم قصف تنظيم "القاعدة" في سوريا بدقة عالية

متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تم قصف تنظيم "القاعدة" في سوريا بدقة عالية