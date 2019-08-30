ثقة المستهلكين الأمريكيين تشهد أكبر هبوط شهري منذ 2012

مباشر: تدهورت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة النهائية خلال الشهر الجاري، ليكون الهبوط الشهري الأكبر في نحو 7 أعوام.

وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشغان"، اليوم الجمعة، أن القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين أظهرت تراجعه إلى مستوى 89.8 نقطة خلال شهر أغسطس/آب مقارنة مع 98.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين الأمريكين سوف تسجل 92.5 نقطة خلال الشهر الجاري.

ويعتبر التراجع في الشهر الجاري والبالغ 8.6 نقطة هو الأكبر شهرياً منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2012 عندما بلغ الهبوط 9.8 نقطة.

وتراجع كذلك مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى مستوى 105.3 نقطة خلال الشهر الحالي مقارنة مع مستوى 110.7 نقطة المسجل في الشهر الماضي.

وبالنسبة لمؤشر التوقعات المستقبلية، فسجل 79.9 نقطة خلال أغسطس/آب وهو مستوى أقل بكثير من 90.5 نقطة المسجل في الشهر الماضي.

وبحسب المسح، فإن تدهور ثقة المستهلكين الأمريكيين يرجع إلى الإشارات السلبية المتعلقة بالتعريفات والتي ذكرها واحد من بين كل ثلاثة أشخاص خضغوا للاستطلاع.

وبحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل اليورو 1.1040 دولار.