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الهند تعلن سلسلة اندماجات لبنوك حكومية لإنعاش الاقتصاد

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الهند تعلن سلسلة اندماجات لبنوك حكومية لإنعاش الاقتصاد الهند تعلن سلسلة اندماجات لبنوك حكومية لإنعاش الاقتصاد

مباشر: أعلنت الهند اندماج 10 بنوك تديرها في 4 مؤسسات مصرفية، في خطوة تستهدف إنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وقالت وزيرة المالية في الهند "نيرمالا سيثارامان" عبر مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه الآن سيتم تشغيل 12 بنكاً "حاضرا بقوة وموحد ونشط وذو رأس مال كاف".

وتعتبر الاندماجات التي حدثت في القطاع المصرفي الهندي هي الأولى من إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتنخفض عدد البنوك المملوكة للحكومة من 27 بنكاً في عام 2017 إلى 12 بنكاً حالياً.

ويأتي ذلك الإعلان بعدما كشفت الهند عن بيانات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري والتي كشفت عن تباطؤ نمو الناتج المحلي لـ5%، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات.

وأضافت وزيرة مالية الهند أن "أورينتال بنك" و"يونايتد بنك" سيندمجان مع "بنك بنجاب الوطني"، لتؤسس الهند بذلك ثاني أكبر مقرض في البلاد بعد بنك الهند الوطني.

وفي عام 2017 دمجت الحكومة الهندية "بنك ستيت أوف إنديا" مع بنوك مشاركة، وفي هذا العام تدمج بنك بارودا مع بعض أقرانها الأصغر.

مباشر (اقتصاد)

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