الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل.. و"ناسداك" يتجاوز 8 آلاف نقطة

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز "ناسداك" مستوى 8 آلاف نقطة وسط التفاؤل التجاري على خلفية إبداء الولايات المتحدة والصين استعدادهما لحل النزاع المطول.

وتأتي المكاسب في البورصة الأمريكية بعدما صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن هناك اتصالات فعالة بين الجانبين وسط محاولة إبرام اتفاق تجاري.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهمي ميكرون تكنولوجي وبروادكوم بأكثر من 1 بالمائة لكل منهما، كما شهد سهم آبل زيادة بنحو 0.7 بالمائة بعد مكاسب أمس.

وتتجه وول ستريت بذلك لتسجيل الصعود اليومي الثالث على التوالي بعدما سجلت مكاسب قوية بالأمس مع ارتفاع المؤشر الصناعي بنحو 325 نقطة.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، شهد الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي في حين تباطأ نمو الدخل الشخصي.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بأكثر من 0.5 بالمائة أو ما يعادل 142 نقطة ليصل إلى 26504.5 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 2940.3 نقطة.

وسجل المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" زيادة بنحو 0.6 بالمائة ليرتفع إلى مستوى 8017.7 نقطة.

وخلال تلك الفترة، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1043 دولار.