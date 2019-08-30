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قاضي إسكتلندي يرفض الطعن على خطة جونسون لتعليق البرلمان

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قاضي إسكتلندي يرفض الطعن على خطة جونسون لتعليق البرلمان قاضي إسكتلندي يرفض الطعن على خطة جونسون لتعليق البرلمان

مباشر: رفض قاضي إسكتلندي طلباً بوقف مؤقت لخطة رئيس الوزراء البريطاني والخاصة بتعليق أعمال البرلمان.

وكان هناك فريق يتكون من 75 برلمانيا يسعى نحو الحصول على أمر قضائي يلغي خطة بوريس جونسنون، وذلك أثناء جلسة محكمة قبل جلسة الاستماع الكاملة في الأسبوع المقبل.

ولكن طلب تلك المجموعة تم قبوله بالرفض من جانب لورد دوهرتي، والذي قال إنه لم يكن راضياً بشأن وجود حجة مقنعة من أجل منح ذلك الأمر القضائي.

ومع ذلك فإن جلسة الاستماع الكاملة مقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من يوم الجمعة.

وصرح دوهرتي بأنه غير مقتنع بوجود ما يثبت أن هناك حاجة إلى تعليق مؤقت أو حظر مؤقت في هذه المرحلة.

وحصل جونسون على موافقة ملكة بريطانيا بتعليق أعمال البرلمان من 11 سبتمبر/أيلول وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولن يتخذ القاضي قراراً حول حيثيات القضية حتى يستمع إلى مرافعات قانونية من كلا الجانبين يوم الثلاثاء، مع احتمال صدور حكمه النهائي في اليوم التالي.

مباشر (اقتصاد)

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