أخبار عاجلة

باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس -
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها -
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس -
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين -
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب -
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

مصر... نقل أجزاء من مسلة رمسيس الثاني لوضعها في قلب العاصمة

Google+ Print

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن عملية النقل جاءت بهدف البدء فى أعمال ترميم وتجميع المسلة لإقامتها وعرضها بميدان التحرير، أحد أشهر الميادين فى والعالم.

© REUTERS / Social media Web site via Reuters TV

وصرح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن المسلة كانت مقسمة إلى 8 أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، حيث سيبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها لأول مرة نحو 17 مترا ويصل وزنها إلى نحو 90 طنا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردي وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة للملك.

يشار إلى أن وزارة الآثار انتهت في سبتمبر الماضي من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية، كما بدأت بالتمويل الذاتي أعمال المرحلة الثانية لترميم وتجميع وإقامة عدد آخر من المسلات والتماثيل والأعمدة بمنطقة صان الحجر الأثرية، التي تعتبر أحد أهم المواقع الأثرية في الدلتا ومحافظة الشرقية.

وتم إطلاق مشروع التعاون المصري الفرنسي لرفع كفاءة الخدمات في المنطقة، حيث استطاعت فرنسا توفير مبلغ كبير لتمويل مشروع التطوير الذي سيشمل إقامة مركز للزوار في المنطقة لتقديم الإرشادات والتسهيلات للزائرين، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية بالموقع وإنشاء صفحات إلكترونية تتيح المزيد من المعلومات والصور الأرشيفية لتاريخ اكتشاف المنطقة.

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة

ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة

تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها

تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها

عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين

عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين