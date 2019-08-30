نائب رئيس اتحاد الكتاب في الإمارات: انتخابات المجلس الوطني تؤكد تمكين المرأة

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الدولة تعمل على تمكين المرأة في كافة القطاعات، وأن الأمر لا يقتصر على المجلس الوطني فقط، حيث ان اتحاد الكتاب تمثل المرأة نحو نصفه، كما هو الحال في العديد من قطاعات الدولة.

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وأوضحت أن قرار رفع نسبة تمثيلها بنسبة 50% انعكست بشكل واضح في عدد المترشحات، وأن وجود الكتاب في المجلس الوطني الاتحادي ينعكس بشكل إيجابي، خاصة أن الكاتب على تواصل أكبر مع الوسط الثقافي، وأن هناك علاقة بين التعليم والثقافة والصحة، وهو ما يتطلب وجود بعض المثقفين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس، الذي تجرى انتخاباته خلال الأيام أكتوبر المقبل، شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته" والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%".

وفي 28 أغسطس/آب أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث بينت أنه لم يتم تلقي أي طلب اعتراض على مرشحي القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بحسب صحيفة البيان.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت 3 طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبي منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.

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وبلغ إجمالي عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 555 طلبا بنهاية، والأخير لفترة تسجيل المرشحين منها 200 طلب للمرأة و355 طلبا للرجال. ن

يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر/أيلول 2019 على أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر/أيلول 2019 وتستمر لمدة 27 يوما، وتجرى الانتخابات في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

تنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوا، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات، أبو ظبي- 8 مقاعد، دبي 8 مقاعد، الشارقة 6 مقاعد، رأس الخيمة6 مقاعد، عجمان 4 مقاعد، أم القيوين 4 مقاعد، الفجيرة 4 مقاعد.