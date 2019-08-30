شرطة الرياض تقبض على 5مخالفين لنظام الإقامة بتهمة سلب الأموال

الرياض - مباشر: ذكرت شرطة في المملكة العربية السعودية أنها ألقت القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة بتهمة سلب الأموال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الخمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الإجراء جاء بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وبين التويجري، أن قيمة المبالغ المسلوبة تجاوزت الـ790 ألف ريال، منوهاً إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

ترشيحات