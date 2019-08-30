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ترامب يهاجم جنرال موتور: أصبحت أصغر مصنعي السيارات بالولايات المتحدة

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من: نهى النحاس

مباشر: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد  شركة "جنرال موترز" معتبراً أنها أصبحت من أصغر مصنعي السيارات في مدينة ديترويت.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم إن السبب وراء ذلك هو نقل الشركة مصانعها الرئيسية للصين "قبل أن أتولى الرئاسة".

وكان تقرير نشرته "بلومبرج" بالأمس ذكر أن شركة "جنرال موتورز" قامت بتعيين عدد أقل من العمل النقابين مقارنة بشركات سيارات أخرى مثل فورد وفيات.

وفي الأسبوع الماضي طالب الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين ونقل أعمالهم خارج البلاد، وذلك بعد التدابير الانتقامية التي أقرتها بكين ضد واشنطن.

وتابع ترامب: "تم تنفيذ ذلك على الرغم من المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لهم لإنقاذهم، والآن يجب أن يبدأوا في العودة مجدداً للولايات المتحدة".

وكشف مسح صادر اليوم أن 87 بالمائة من الشركات الأمريكية لا ترغب في نقل  أعمالها خارج الصين، حيث أن معظم الشركات الأمريكية التي خضعت للمسح لا يزالوا ملتزمين بالعمل في السوق الصيني

مباشر (اقتصاد)

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