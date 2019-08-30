تركيا: الناقلة الإيرانية تتجه نحو المياه اللبنانية وليس إلى ميناء لبناني

وأضاف جاويش أوغلو "هذا لا يعني أنها لن تصل إلى ميناء لبناني، لكنها بالتأكيد... لن تصل إلى موانئ تركية أيضا".

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وكان الوزير قد قال، في وقت سابق لـ"رويترز"، إن الناقلة تتجه إلى الميناء الرئيسي في لبنان، لكنه قال للصحفيين لاحقا خلال مؤتمر في أوسلو "لم أقصد أن هذه الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني، لكن وفقا لمعلومات الإحداثيات فإنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبلاد".

من جهته، قال وزير المال اللبناني، اليوم الجمعة، إن لبنان لم يبلغ بأن الناقلة الإيرانية، "أدريان داريا"، تتجه إلى لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المال علي حسن خليل "لم يتم إبلاغنا بشاحنة النفط الإيرانية أدريان داريا".

وأعلنت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية، ندى بستاني خوري، اليوم الجمعة، أن لبنان لم يتلق طلبا رسميا لدخول ناقلة النفط الإيرانية إلى موانئه.

وعلقت خوري على صفحتها الرسمية في "تويتر" قائلة "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا 1" إلى لبنان".