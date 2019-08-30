"دويتشه بنك": اقتصاد ألمانيا ليس بحاجة لتحفيزات نقدية

مباشر: يرى "دويتشه بنك" أن الاقتصاد الألماني ليس في حالة يُرثى لها بما يكفي لتبرير الاستعانة بتدابير تحفيزية، مشيراً إلى أن حكومة أنجيلا ميركل يجب أن تقاوم طلبات زيادة الإنفاق.

وقال المصرف الألماني في مذكرة صادرة اليوم الجمعة إن الحكومة يجب أن تتصرف فقط في حالة وجود أدلة واضحة على "أننا على حافة ركود عميق"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وكان الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني من 2019 وذلك بنحو 0.1 بالمائة، مع توقعات متزايدة بأن يواصل الاقتصاد انكماشه في الربع الجاري.

وأضاف ستيفن شايندر رئيس الاقتصاديين في وحدة ألمانيا في "دويتشه بنك" أن بالرغم من حالات عدم اليقين الضخمة بشأن السياسة الاقتصادية والتي لا تقبل مجالاً للشك "فإننا لا نتوقع في الوقت الحالي مثل ذلك السيناريو".

ويطالب العديد من المراقبين بزيادة الحكومة الألمانية الإنفاق خاصة على البنية التحتية، في مسعى لتحفيز الاقتصاد.

وتابع: "محاولات ألمانيا لتحسين أوضاع الاقتصاد المحلي في فترات الستينيات والسبعينيات أدت إلى كارثة ركود تضخمي والتي يحب أن تكون بمثابة تحذير كافي لهؤلاء اللذين يؤمنون بأنهم أذكياء بشكل كافي لجعل تلك الطفرة تستمر للأبد.

ويرى محلل "دويتشه بنك" أن مثل تلك الحزمة من التحفيزات ستكون إهدار لأموال الضرائب، وعلى الحكومة أن ترفع استثماراتها في التعليم والبنية التحتية بدلاً من ذلك.