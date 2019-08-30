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كاتب سياسي لبناني: حزب الله لم يحدد وقتا للرد على إسرائيل والمقاومة تنتقي هدفها

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وقال خليل نصر الله، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إن "التوقيت سيأتي في الوقت الذي تراه المقاومة مناسبا ربما يراعي ظروفا سياسية معينة وربما له حساباته العسكرية والتكتيكية".

ولفت إلى أنه "من حديث الأمين العام لحزب الله فإن المقاومة تريد انتقاء هدف أو لديها أهداف تجبر الإسرائيلي على عدم المس بالمعاهدات مع لبنان"، معتقدا أن "المقاومة لن تقوم بعملية رد من أجل الرد بل يجب أن يجبر الإسرائيلي على الإلتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها سابقا وأي رد لن يحقق هذه النقطة فإن المقاومة لن تقدم عليه".

© AFP 2019 / PAUL J. RICHARDS

وأكد أن "لا أحد يريد الحرب سواء كانت المقاومة في لبنان ولا حتى إسرائيل التي تهدد ليل نهار بالحرب"، مبينا أن "الإسرائيليين يمكن أن يذهبوا إلى حرب في حالة واحدة - وجود ضوء أخضر ومشاركة أمريكية في هذه الحرب"، موضحا أنه "في هذه الحالة نحن نتحدث عن الحرب الشاملة التي لن يُسمح لإسرائيل فيها أن تنفرد بطرف من المقاومة".

وزادت حدة التوتر بعد أن اتهمت إسرائيل إيران بتكثيف الجهود الرامية لإقامة منشآت للصواريخ الدقيقة التوجيه لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك في تحذير جديد لبيروت من أن الضربات الإسرائيلية المضادة قد تتصاعد.

وإسرائيل و"حزب الله"، في حالة تأهب منذ استخدام طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في مطلع الأسبوع لمهاجمة ما وصفه مسؤول أمني في المنطقة بالهدف المتعلق بمشروع الحزب للصواريخ الدقيقة التوجيه.

وحمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية الضربة وقال إنه سيرد عليها. ويتهم لبنان إسرائيل باختلاق ذرائع للعدوان عليه، وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن "حزب الله" سيقوم بالرد خلال 72 ساعة.

SputnikNews

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