العراق يستعين بالآسيويين لربط أكبر موانئه المطلة على الخليج

وكشف الوزير، لعيبي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، توقيع عقد مشروع إنشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير، "في البصرة أقصى جنوب البلاد"، مع شركة دايوو الكورية لأهميته في استمرار العمل ضمن المرحلة القادمة للمشروع.

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وبين لعيبي، أن المشروع يهدف إلى إنشاء طريق ستراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر إلى مدينة البصرة، وثم إلى محافظات البلاد كافة، لافتا إلى أن هذا المشروع ضمن مشاريع البنى التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكرت وزارة النقل في بيانها، أن مشروع ميناء الفاو الكبير يضم مشاريع عدة تتعلق بالبنى التحتية منها الطريق الستراتجي، والمدخل، والطرق الداخلية فضلا عن مشاريع لوجستية، وخدمات.

ويعتبر ميناء الفاو الكبير الواقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، واحد من أكر الموانئ المطلة على الخليج العربي، والعاشر على مستوى العالم، وتقدر طاقته حسب المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً.