أخبار عاجلة

باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري -
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس -
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها -
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس -
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين -
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب -
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

مدير المركز الروسي العربي يكشف الهدف من مشروع قرار هدنة في إدلب 

Google+ Print

وأكد مسلم شعيتو، في اتصال هاتفي لـ"عالم سبوتنيك"، ظهر اليوم، الجمعة، أن وسوريا قبل القيام بهذه العمليات، وبفترات طويلة متلاحقة كانت تعلم كل الأطراف المعنية وخاصة المدنيين بالابتعاد عن مراكز المنظمات الإرهابية.

© Sputnik . Basel Shartuh

وأشار شعيتو إلى أن "تركيا على علم بأن هذه المعركة تشمل مناطق محددة وواضحة تتداخل فيها بعض الأحيان المنظمات الإرهابية مع بعض المنظمات التي تعتبر بالمفهوم التركي معتدلة، مع العلم أن كل ما يجري من عمليات عسكرية لا يتعرض للمدنيين".

وقال مسلم شعيتو:

لكن هناك كثير من الدول تحاول استخدام الورقة الإنسانية كما يدعون، من أجل تغيير مسار المعارك العسكرية أو تعديلها أو وقفها.  

وأضاف مدير المركز الثقافي الروسي العربي، مسلم شعيتو، أن الأمر إذا كان يتطرق إلى إفشال العملية الأمنية التي تقوم بها السلطة الشرعية ودعم المنظمات الإرهابية للاستمرار في تلك المنطقة، فإنه حتما ستستخدم روسيا حق النقض "الفيتو"، لمنع إصدار أي قانون يحمي التنظيمات الإرهابية.

وكانت الكويت وألمانيا وبلجيكا قد وزعت مشروع قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ليعبر عن "الغضب البالغ من المستويات غير المقبولة من تصاعد العنف في إدلب وحولها".

 ولم يتضح بعد متى يعتزم مجلس الأمن طرح مشروع القرار للتصويت، لكن دبلوماسيين قالوا إن مثل تلك الخطوة ستواجه على الأرجح معارضة من روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو).

 وتعد منطقة إدلب هي آخر معقل كبير تحت سيطرة "جبهة النصرة" الإرهابية والتي كانت لها صلات بتنظيم "القاعدة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من السبت

روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب اعتباراً من السبت

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

تشاووش أوغلو: روسيا أكدت لنا أن القوات السورية لن تهاجم نقاطنا للمراقبة

الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا

الولايات المتحدة تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب بدون إخطار تركيا أو روسيا