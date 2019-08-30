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ارتفاع قوي للإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال يوليو

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ارتفاع قوي للإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال يوليو ارتفاع قوي للإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال يوليو

مباشر: سجل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي، فيما تباطأ نمو الدخل الشخصي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن الإنفاق الشخصي زاد بنسبة 0.6 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل نمو 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 0.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بالدخل الشخصي للأمريكيين فزاد بنحو 0.1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي وهي أقل وتيرة منذ سبتمبر/آيلول 2018، مقابل 0.5 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

أما توقعات المحللين فكانت أشارت إلى أن الدخل الشخصي الأمريكي سيزيد بنسبة 0.3 بالمائة.

وفيما يتعلق بمعدل الادخار في الولايات المتحدة في الشهر الماضي فسجل مستوى 7.7 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل مستوى 8 بالمائة في يونيو حزيران.

وعلى صعيد مؤشر إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس معدلات التضخم، فسجل مستوى 1.4 بالمائة، مقابل مستوى 1.3 بالمائة في يونيو/حزيران.

في حين استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة عند مستويات يونيو/حزيران مُسجلاً 1.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1038 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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