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الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

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الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة الجيش اللبناني يفتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة

جي بي سي نيوز :- أطلق الجيش اللبناني النار مساء الأربعاء، على طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في العديسة، بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الأجواء اللبنانية".

في حين، قالت قناة الميادين اللبنانية إن "الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيّرتين إسرائيلتين صغيرتين، فوق مركزه في بلدة العديسة الحدودية".

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد الثلاثاء، على حق "اللبنانيين بالدفاع عن النفس بكل الوسائل، وأن الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان"، وذلك في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي وسقوط طائرتين مسيرتين فوق الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال المجلس في بيان صحفي بختام جلسة استثنائية له عقدها عقب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي اللبنانية، إن "هذا حق محفوظ في ميثاق الأمم المتحدة، لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه وأراضيه",وفق وكالات .

ولفتت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن "المجلس أبقى مقرراته سرية تنفيذا للقانون".

جي بي سي نيوز

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