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مرشح النهضة التونسية للرئاسة يتعهد بتشجير الحدود مع ليبيا لدواع أمنية

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مرشح النهضة التونسية للرئاسة يتعهد بتشجير الحدود مع ليبيا لدواع أمنية مرشح النهضة التونسية للرئاسة يتعهد بتشجير الحدود مع ليبيا لدواع أمنية

وتحدث مورو في مقابلة مع إذاعة "موازييك" المحلية، أمس الخميس، عن برنامجه الانتخابي، قائلا إنّ رئيس الجمهورية هو سفير، مشددا على ضرورة الانفتاح على المحيط الجغرافي المغرب العربي، مع إنهاء "الحياد السلبي" في التعامل مع "الأزمة الليبية".

وبخصوص ما يتعلق بالأمن الداخلي، كشف مورو أنه سيعمل على بعث لجنة لتشجير كل الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحر، والعودة بتونس إلى خضرتها، وقطع الطريق أمام المهربين والإرهابيين، حسب تعبيره.

وأكد عبد الفتاح مورو أنه لا جدوى من سحب الجنسية من العائدين من بؤر التوتر، لأنّه يخيّر أن يعاقب ويسجن في تونس ويحاكم من طرف قضاء تونسي.

وبخصوص ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، أكد المرشح المفترض أن "القضية تحت أنظار القضاء، وأن دور رئيس الدولة هو حماية القضاء في استقلاليته".

ويرتقب أن تعلن الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات السبت المقبل، القائمة النهائية للمرشحين، فيما قدر عددهم حاليا بـ 26 مرشحا، أبرزهم رئيس يوسف الشاهد والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

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