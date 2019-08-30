لو بطلت تدخين هل قلبك هيرجع سليم بنسبة ١٠٠٪؟ الإجابة أه بس يا ترى إمتى؟

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باب الخلق | الفقرة الاسبوعية مع الدكتور عمرو يسري
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الاثنين 02 سبتمبر 2019 12:00 صباحاً
دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:55 مساءً
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:49 مساءً
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:42 مساءً
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:42 مساءً
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:42 مساءً
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:41 مساءً
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
مصر
CBC Egypt
لو بطلت تدخين هل قلبك هيرجع سليم بنسبة ١٠٠٪؟ الإجابة أه بس يا ترى إمتى؟
مصر
CBC Egypt
الجمعة 30 أغسطس 2019 02:33 مساءً
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