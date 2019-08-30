الصين: مستمرون في التواصل الفعال مع واشنطن بشأن التجارة

مباشر: تواصل الصين منح الإشارات المطمئنة حول الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، والتأكيد على أن الجانبين على تواصل لإنهاء التوترات التجارية المتصاعدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن فرق المفاوضين الصينين والأمريكيين مستمرة في تعزيز التواصل الفعال.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أعلن أمس أن بلاده ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

وشدد المسؤول الصيني على أن بلاده تأمل في إلغاء الولايات المتحدة التعريفات الإضافية لتجنب تصعيد الحرب التجارية.

وانخرطت الصيني والولايات المتحدة في حرب تجارية منذ أكثر من عام، ولكن الأيام القليلة الماضية شهدت تطورات جديدة نحو الأسوأ.

وفي يوم الجمعة الماضي أعلنت الصين تعريفات جمركية جديدة على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وردت واشنطن بقرار زيادة التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.